عصابة تحتجز سوريين في بر الياس !

أفادت قناة “الجديد” أن شعبة المعلومات تمكنت من تحرير 3 عائلات سورية مؤلفة من 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال اختطفتهم عصابة واحتجزتهم في منزل في بر الياس.

وقد دهم عناصر شعبة المعلومات المنزل ليل أمس الخميس بناء على معلومات توفرت لديها عن عصابة تبين أنها تختطف سوريين يدخلون الاراضي اللبنانية عبر ممرات التهريب، وتحتجزهم في منازل نائية لتتواصل مع ذويهم لطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم.

وقد اوقفت القوى الامنية الحارس الذي تولى حراسة المنزل الذي حوله افراد العصابة. تجدر الاشارة الى أن العصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين.

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