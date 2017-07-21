هل يفعلها الملك سلمان ؟

تحدثت وكالة أنباء رويترز عن وجود تكهنات بين دبلوماسيين ومسؤولين سعوديين وعرب مفادها أن الملك سلمان بن عبد العزيز يستعد للتنازل عن العرش لنجله وولي عهده محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن شاهد بالقصر الملكي أن الملك سلمان قام بتسجيل بيان يعلن فيه التنازل عن العرش لولي عهده محمد بن سلمان بسبب وضعه الصحي، ولم يستبعد المصدر الإعلان عن ذلك في أي وقت، لكنه في نفس الوقت حدد موعدا محتملا لذلك وهو سبتمبر المقبل.

هذا النبأ، الذي ورد في تقرير مطول لوكالة رويترز، نفاه مسؤول سعودي رفيع، كما دحض كل ما ورد فيه من تفاصيل عما وصف بانقلاب القصر قائلا إن تلك الرواية “لا أساس لها وغير صحيحة فضلا عن كونها هراء”.

وبشأن احتمال تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن العرش لنجله محمد بن سلمان بسبب وضعه الصحي، أكد المسؤول السعودي الرفيع أن العاهل السعودي “بصحة ممتازة” ما يعني ضمنيا نفي هذا النبأ.

ومع ذلك، إذا تحققت مثل هذه التوقعات التي ترددت كثيرا منذ أن بدأ نجم محمد بن سلمان في السطوع، فسيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ السعودية، والثاني في منطقة الخليج بعد تنازل أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني لنجله تميم.

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