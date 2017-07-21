كيف سيكون طقس الـ”Week end” ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس يوم غد السبت غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية. أما الأحد فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: يتأثر لبنان بمنخفض جوي حراري مصدره الخليج العربي مصحوب بكتل هوائية حارة يؤدي الى طقس حار ورطب على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من يوم الاحد.

الطقس المتوقع يوم غد السبت غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية. أما الأحد فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل 24 الى 31 درجة، في الجبال من 18 الى 26 درجة، في الأرز من 19 الى 30 درجة وفي الداخل من 30 الى 36 درجة.

الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 30 °م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,43 ساعة غروب الشمس: 19,46.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

