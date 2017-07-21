“ورقة غامضة” تضع طائرة مصرية بالطوارىء

21 يوليو, 2017 - 12:27 مساءً المصدر: وكالات
“ورقة غامضة” تضع طائرة مصرية بالطوارىء

عثر طاقم طائرة ركاب مصرية على ورقة ملصقة على أحد المقاعد تشير إلى تهديد أمني، وذلك قبل صعود الركاب إليها بمطار القاهرة، الجمعة.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة إلى أثينا، وقد تم سحبها إلى ممر الطوارئ بالمطار، وقامت سلطات الأمن بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وخبراء المفرقعات.

واحتوت الورقة على كلمات معدودة هي “مطلوب من 2002.. حيا أو ميتا”، مع رسم لوجه غامض.

وذكرت مصادر أمنية أن الرحلة كانت قادمة من لندن في الرابعة ونصف من صباح الجمعة، وتم تجهيزها للسفر إلى أثينا قبل العثور علي الورقة المجهولة .

المصدر: وكالات
21 يوليو, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل