رد جديد على “نديم قطيش”

رد رئيس بلدية العيشية السابق مرسال عون على الاعلامي نديم قطيش في بيان، جاء فيه:

“تحية الى الصحافة الحرة الصادقة، وتحية الى من لا يسيء استعمال النزاهة للمآرب والزواريب الضيقة.

عملًا بقانون المطبوعات وحق الرد على الاعلامي نديم قطيش، ننشر البيان التالي:

اذا كان هناك حدث بسيط وهو سرقة بعض الاواني والادوات المنزلية من بعض المنازل على اطراف بلدتنا الحبيبة العيشية.

ولمآرب وغايات معروفة ثم زج كلام كبير بدخول مجموعات غريبة على البلدة بكلام جارح وتافه وبقلم ووجه اصفر مأجور وتلفظت بكلام عن قائد الجيش البطل المغوار ابن البلدة العماد جوزف عون والذي هو الآن في قلب معركة تغيير الموازين لصالح هذا الوطن.

وادخلت السم الناقع بموضوع استشهاد الضابط التيار سامر حنا والتي ردت مرجع هذه القضية الى المحاكم العسكرية ولم تترك هذه القضية الى الاقلام المزيفة والمأجورة.

وحاولت الدفاع كما عهدناك دائما عن الارهاب والارهابيين وهذه القضية التي حصلت في بلدتنا غير بعيدة عن هؤلاء الذين اسميتوهم نازحين واستثمارا للمصالح الضيقة ولو على حساب هذا البلد.

نرجو منكم دائما توخي الحقيقة وعدم دس السم والاصطياد بالماء العكر”.