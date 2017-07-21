هذه تفاصيل العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال..

منذ ساعات الصباح الاولى انطلقت العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابين. فيما شهدت المعركة ساعات ذروة, خفت في المقابل حدة الاشتباكات في حين آخر.

انطلق الهجوم من محورين باتجاهات متعددة لكل محور ، الاول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع النصرة في جردها في القلمون الغربي, أما الثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (مسيطر عليه منذ2015) باتجاه مرتفعات ارهابيي جبهة النصرة شمال وشرق جرد عرسال.

واستهدف مسلحو حزب الله مواقع جبهة النصرة في ضهر الهوى و موقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال اللبنانية واستهدفت غارات جوية سورية مواقع مسلحي “جبهة النصرة” في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي.

وبعد 6 ساعات من القصف المدفعي والصاروخي العنيف على محوري فليطا وجرود عرسال الكسارات، تمت السيطرة على مساحات واسعة من الجرود كان يشغلها المسلحون من اصل 400 كيلومتر مربع تمتد من الكسارات حتى جرود رأس بعلبك – القاع.

تقدم الجيش السوري ومسلحو حزب الله بشكل ملحوظ على جبهات جرد فليطة كما تقدم مسلحو حزب الله “بجرود عرسال باتجاه موقع “القنزح” و “وادي القرية”جنوب شرق جرد عرسال. وتمكنوا من السيطرة على “تلة البركان” في جرد فليطة في القلمون الغربي ويوقعون قتلى وجرحى بصفوف النصرة.

فيما عملت سيارات الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على معالجة نقل المصابين والجرحى, كما أٌفيد عن اصابة 3 من مسلحي حزب الله خلال الاشتباكات.

بالاضاف الى ان الجيش اللبناني قد استهدف مجموعة إرهابيّة حاولت الفرار باتجاه عرسال قادمة من وادي الزعرور. كما سمح لمجموعة من النساء والاطفال بالدخول الى عرسال من مخيم مدينة الملاهي القريب من مراكز المسلحين.

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