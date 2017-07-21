في معركة “الجرود”.. تقدم ملحوظ لـ”حزب الله”

تشهد جرود عرسال منذ الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم, عمليات قصف محدودة ومركزة على مناطق الرهوة في جرود عرسال بعد انضمام داعش بقيادة موفق الجرباني الملقب بـ “موفق ابو السوس” للقتال الى جانب عناصر “جبهة النصرة” في معركة تحرير جرود عرسال والسلسلة الشرقية.

وهدوء الجبهة يأتي إفساحاً بالمجال لدخول النازحين السوريين من نساء واطفال وعجزة من مخيمات النزوح السوري في مدينة الملاهي, القريبة من المسلحين باتجاه عرسال البلدة باشراف الجيش اللبناني والامم المتحدة التي تقوم بعملية المراقبة ومساعدة الجيش اللبناني في انتقال الاطفال والنساء والعجزة.

وتأتي عملية القصف المدفعي والصاروخي المتقطع منذ بعض الوقت على جرود الرهوة بشكل مركز, بعد معركة استمرت منذ ساعات الفجر ولأكثر من ست ساعات, ترافقت مع هجوم شنه “حزب الله” والجيش السوري على محورين وهما: محور فليطا وجرود عرسال الكسارات, حيث تم تحرير مساحات واسعة من جرود السلسلة الشرقية في الاراضي السورية واللبنانية.

وتم تسجيل تقدم باتجاه منطقة الرهوة وادي الخيل جنوب شرق جرود عرسال, الى جانب سيطرة سجلت على المحور السوري, حيث تم تحرير جبال البركان في جرود فليطا بالاضافة الى تحرير ضليل الحاج علي وادي الحاج محسن كوع السبع لفات في وادي الجراجير.

فيما سجل تقدم لـ”حزب الله” في الاراضي اللبنانية على مواقع “جبهة النصرة” في مناطق ضهر الهوى القنزح ، مرتفعات عقاب ، وادي الخيل وشعبة النحلة.