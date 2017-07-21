بري مرتاح لنجاحات الجيش اللبناني

لفت السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه الى أن “ما يجري على الأرض فيعرسالوسوريامن إنتصارات تتحقق بشكل متوالي كان محور اللقاء بالإضافة الى العلاقات بين البلدين وما يثار في هذا البلد الشقيق”، مشيرا الى أن بري اعرب عن إرتياحه لـ”النجاحات التي يحققهاالجيش اللبنانيويستثمر في الإنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري والمقاومة. وكان تفاؤله كبيراً بأن تنجز هذه العملية بإيقاع سريع وبخسائر قليلة، وإنتصارات تشكل ضمانة لأمن في البلدين ولتنسيق تفرضه مصلحة البلدين بين الشعبين والحكومتين والقيادتين لما فيه خير لبنان وسوريا وخير المنطقة إن شاءالله”.

وردا على سؤال حول ما اذا تم خلال اللقاء التطرق الى موضوع النازحين، قال: “لقد اشرت لهذا الموضوع. أولاً الإنتصارات التي تحققها سوريا وجيشها وقيادتها وشعبها والمصالحات التي تكبر كل يوم، هي مؤشرات الى ان الإستثمار في هذه الأزمة من قبل مشغّليالإرهابوالمستثمرين فيه، كلها الأن صارت في صورة جديدة، اوروبا والغرب والخليجوالإقليم وأميركا والعالم الان محتاج لإعادة النظر من أجله خوفاً من الإرهاب الذي أراد هو الإستثمار فيه”.

وأضاف: “ادرك الأن ان سوريا التي تنتصر بصمود جيشها وكفاءة قيادتها وحاضنتها الشعبية الواسعة والقوى الحليفة لسوريا طار مصلحة لكل الذين يريدون الاّ يكون هذا الإرهاب خطراً عليهم، صارت مصلحتهم ان يوجهوا البوصلة بإتجاه سوريا الدافعة الهامة والكبيرة فيالتصدي للإرهابوخصوصاً بعد التكامل السوري – العراقي والإنتصارات التي تمّت بشكل مفصلي في حلب والموصلوالحلقات التي تتابع كل يوم وآخرها ما يجري فيجرود عرسالوالقلمونوفليطا على الحدودين السورية واللبنانية بما يشكل مصلحة لكل الذين ما يزالون يكابرون ويقرأون الأمور بمنطق خارج السياق والمنطق”، مذكرا أن “موقف بري اعلنه قبل ان نلتقي لذلك لم نتداول في مسلمات أنا أعرفها في موقف دولته وهو يعرف اننا متفقان على هذه القواسم. لذلك تفاءلوا بالخير والخير قادم بإذن الله لسوريا و للبنان وللمنطقة”.

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