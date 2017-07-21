قوات الاحتلال تقتحم قسم الكلى في مستشفى عالية الحكومي بـ الخليل

21 يوليو, 2017 - 3:16 مساءً المصدر: وكالات
المصدر: وكالات
21 يوليو, 2017
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