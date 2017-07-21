“السلاح السري الروسي…المدرعات “الطائرة

مدحت صحيفة أمريكية بالمركبات المدرعة الروسية، القادرة على “الطيران” و”القفز” بمساعدة المظلة.

ونشرت صحيفة National Interest مقالة عن مركبات المشاة القتالية “بي أم دي”. وأعجب المحللون الغربيون بالسلاح الروسي.

ووفقا لمؤلف المادة، إن “بي أم دي” مسلحة بشكل جيد، بالمدافع والصواريخ المضادة للدبابات. وعلى الرغم من أنها في الخدمة منذ فترة طويلة، إلا أنها ما زالت تشارك في العمليات القتالية. وبالإضافة إلى ذلك اليوم ظهرت نماذج جديدة من المركبات المدرعة مثل “بي أم دي-4” وفيها مدفع عياره 100 ملم.

وأعدت النسخة الحديثة “بي أم دي-4 أم” خصيصا من أجل مشاة البحرية وستكون مهمة ليس فقط للعمليات البرية، بل والبحرية لأنها برمائية.

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