قولنا والعمل نظمت وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى

نظمت جمعية قولنا والعمل وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى في فلسطين وذلك بعد صلاة الجمعة، أمام مجمع عمر بن الخطاب في برالياس في البقاع الأوسط بحضور حشد غفير من الأهالي، رفعت خلاله شعارات التضامن والتأييد والدعم لفلسطين، ونصرة للشعب الفلسطيني.

وقد تحدث بالمناسبة رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان فقال:” يجب علينا جميعا أن نقف إلى جانب المسجد الأقصى، ونقول لجميع العرب ولكل أحرار العالم إذا لم نقف الآن إلى جانب الاقصى فمتى نقف، سائلاً هل تنتظرون سقوط المسجد الأقصى وأن يهدموه حتى تستفيقوا؟”.

وأضاف الشيخ القطان :” نحن مع كل حركات المقاومة لاسيما في فلسطين ولبنان، وعلى كل حر فلسطين أن يقاوم بكل الوسائل الممكنة بالسلاح الأبيض والثقيل وحتى بأظافرنا يجب أن نقاتل هذا العدو الإسرائيلي الغاشم والغاصب وعلى كل العالم أن يمد المقاومين الفلسطينيين بكل ما نستطيع أن نمدهم بالدعم السياسي والمالي والدبلوماسي وبالسلاح”، وأكد انه :” يجب على كل حكام العرب أن يسمعوا ويعلموا أن بدل أن يرسلوا المرتزقة إلى الدول العربية ليقاتل المسلمون بعضهم ومن أجل أن ينهبوا ثروات بلادهم فلنوجه كل مقدراتنا في وجه العدو الصهيوني الغاصب ولنكن أمة واحدة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

