البزري استقبل وفدا من جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا

استقبل الدكتور عبد الرحمن البزري في مكتبه وفدا من الهيئة الادارية لجمعية “اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا” برئاسة رئيس الجمعية كامل كزبر، يرافقه أمين السر طارق أبو زينب، مسؤول الاعلام مصطفى حبلي، وعازف البيانو حسن عبد الجواد.

وقدم الوفد الى البزري دعوة لحضور الحفل الموسيقي الذي سيقام في زيرة صيدا (الجزيرة) في 27 الحالي.

وشكر البزري من جهته للوفد دعوته، مثنيا على “جهود الجمعية وتعاونها المثمر مع بلدية صيدا لتطوير الخدمات السياحية والاستفادة من الخصائص الطبيعية والأثرية التي تتمتع بها المدينة”.

كما هنأ البزري عبد الجواد على جهوده ونشاطاته الفنية التي “تصب في صالح المدينة ويعود ريعها للصالح العام”.

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