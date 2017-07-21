العثور على مصوّر “داعش” مقتولا!

أعلن مصدر في محافظة كركوك شمال العراق العثور على أحد مصوري وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش” منحورا.

ونقل التلفزيون العراقي عن المصدر قوله إن “أحد مصوري وكالة أعماق، الذراع الإعلامي لتنظيم داعش، عثر عليه جثة هامدة منحورا في أرض زراعية قرب ناحية الرياض جنوبي كركوك”.

وتابع المصدر، أن العديد من مسلحي “داعش” قتلوا في ظروف غامضة خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، مشيرا إلى تردد أقاويل حول جماعات مناوئة للتنظيم نفذت عمليات انتقام، وهناك من يتحدث عن تصفية داخلية بين أقطاب التنظيم.

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