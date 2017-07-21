حزب الله التقى وفدا من الجبهة الديموقراطية

التقى عضو المجلس السياسي في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله، وفدا قياديا من “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” برئاسة علي فيصل وعضوية محمد خليل واحمد مصطفى، في حضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطاالله حمود.

وتم البحث في المستجدات الفلسطينية والعربية، ولاسيما على صعيد مواجهات المسجد الأقصى.

وحيا الطرفان في بيان “انتفاضة القدس والمسجد الأقصى”، وأكدا “وحدة الموقف لمواجهة الغطرسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمرابطين والمصلين في المسجد الاقصى”، ودانا “العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا في الضفة الغربية وكل أرض فلسطين”.

واستغربا “الصمت العربي والدولي حيال المجازر الصهيونية المتكررة”، داعيين إلى “استراتيجية وطنية تستند الى المقاومة واستعادة الوحدة الوطنية ودعم الانتفاضة الشبابية حتى تحقيق الأهداف في التحرير الشامل”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

