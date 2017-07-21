برلين تعيد النظر في تسليم اسلحة الى انقرة

أعلنت برلين الجمعة أنها ستعيد النظر في تسليم أسلحة المانية إلى تركيا، وتوقفت محطات تلفزيونية المانية عن بثّ إعلانات تركية، في ترجمة ملموسة للتدهور الحالي في العلاقات بين البلدين.

وصرّح فيليب جورنيتز المتحدث باسم وزارة الإقتصاد المسؤولة عن هذا الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أن “اعادة النظر في العلاقات” مع تركيا التي ارادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الانسان، “تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة”.

واضاف “لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة الى عملية اعادة نظر حاليا”.

وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات التي نشرتها صحيفة “بيلد” الالمانية عن أن الحكومة “جمدت كل عمليات تسليم الاسلحة الجارية او المقررة الى تركيا”.

وأشار الى أن “معيار احترام حقوق الإنسان يلعب دورا مهما جدا في ما يخص تصدير الأسلحة”.

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