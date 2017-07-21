السيستاني: ارأفوا بالدواعش الأسرى

طالب السيستاني بعدم تعريض أسرى “داعش” والمتواطئين مع التنظيم الذين وقعوا في قبضة القوات العراقية وحلفائها خلال تحرير الموصل وبعده لأي إساءات تحت طائلة الجرم الشرعي والقانوني.

واعتبر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، أن تعريض أسرى التنظيم المذكور والمتواطئين معهم للأذى أو التعذيب “جريمة شرعية وقانونية”، مشددا على ضرورة “إحالتهم إلى القضاء العادل” والحفاظ على أرواح المدنيين.

وقال السيد أحمد الصافي معتمد السيستاني في خطبة الجمعة التي أداها في كربلاء اليوم: “فرصة الانتصار التي يعيشها العراق حاليا ضد العدو الداعشي، لن تستكمل إلا باسترجاع جميع الأراضي التي احتلها هذا العدو وبالروح القتالية ذاتها”.

وحذر الصافي باسم السيستاني، من “مغبة التقاعس عن هذه المهمة النبيلة ما دامت هذه الأراضي بيد “داعش”، في إشارة الى مناطق في محافظتي نينوى وكركوك الشماليتين والأنبار غرب البلاد القابعة في معظمها حتى الآن تحت وطأة الوجود الداعشي”، كما ناشد جميع المنخرطين في قتال “داعش” في العراق “الحفاظ على أرواح المدنيين في مناطق القتال وخاصة النساء والأطفال والشيوخ منهم، وإيلاء هذا الأمر الأهمية التي يستحقها حتى ولو اتخذهم العدو دروعا بشرية”.

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