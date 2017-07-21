بالصور – آخر ابتكارات “داعش”.. هكذا يضلل طائرات المراقبة!

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية صورا للنسخة الجديدة من مدرعات “داعش” والتي كان ينوي استخدامها لشن هجمات انتحارية خلال معركة الموصل، بحسب الصحيفة.

وحوّل “داعش” عددا من السيارات إلى مدرعات إنتحارية مجهزة بالقنابل المتفجرة، وغطاها بدروع معدنية سميكة ويوجد في كل سيارة زجاج صغير ليرى منه السائق.

وقد تم طلاء العديد منها باللون الأزرق لتكون مشابهة لسيارات الشرطة الاتحادية العراقية في محاولة لتضليل طائرات المراقبة.

وكانت الشرطة العراقية قد تمكنت من ضبط هذه السيارات بعد عملية أمنية ناجحة أثناء عملية تحرير الموصل.

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