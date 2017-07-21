الجبير: لا مجال للمفاوضات مع قطر!

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا مجال للمفاوضات مع قطر، لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، مجددا مطالبة الدوحة بالالتزام بتعهداتها السابقة.

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما اليوم “ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها : هل هناك دعم للإرهاب أم لا”، وفق تعبيره.

وتابع الجبير قائلا إن السعودية ومصر والبحرين والإمارات “لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها، وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية السعودية إلى أن “ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 حزيران الماضي إلى قطر لحل الأزمة، قبلتها الدوحة بالفعل في عام 2014 ولكنها لم تنفذها أبدا”، حسب قوله.

واعتبر الجبير أن “الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ”.

من جهة ثانية، أكد الجبير أن “إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتؤجج نار الطائفية، وتدعم الإرهاب وتزرع خلاياه في بلدان أخرى في المنطقة، كما ترسل الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا والعراق واليمن، وتسرب الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

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