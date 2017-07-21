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مجاهدو المقاومة يستهدفون بصاروخ موجه غرفة لمسلحي ’’جبهة النصرة’’ في موقغ ضهر الهوة في جرد عرسال ما أدى لتدميرها ومقتل من بداخلها
21 يوليو, 2017
- 5:33 مساءً
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21 يوليو, 2017
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