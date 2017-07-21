تيلرسون: الولايات المتحدة راضية عن جهود قطر

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة راضية عن الجهود القطرية لتنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعها البلدان الأسبوع الماضي.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعه مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في واشنطن “لقد كان القطريون متفانين جدا في تنفيذ هذا الاتفاق، لذلك اعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها”.

وحثّ تيلرسون الدول المقاطعة لقطر وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى رفع “الحصار البري” على هذه الدولة الخليجية الصغيرة، موضحا “آمل أن تنظر الدول الأربعة، كبادرة على حسن النية، في رفع الحصار البري المفروض كونه يتسبب بآثار سلبية على الشعب القطري”.

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