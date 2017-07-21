بوتين: أعيش حياة طبيعية وليس لدي حساب على السوشال ميديا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يملك أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بوتين خلال الحديث مع تلاميذ مركز “سيريوس” للأطفال: “يصل يوم العمل الشاق إلى نهايته في وقت متأخر للغاية، ولا يبقى وقت لدي لـ” إنستغرام، أفكر كيف أصل إلى فراشي بأسرع وقت، ولذلك فإن أفراد ديواني الرئاسي يستخدمون

الإنترنت بشكل فعال بكافة أشكاله، لكنني شخصيا لا استخدمه”.

وأشار إلى أنه يعلم بوجود “العديد من الحسابات باسمه” وأن عددها يصل إلى حوالي 5 آلاف، وأكد قائلا: “لا علاقة لي بأي منها، لكي تعلمون ويعلم المستخدمين الآخرين أن ما يكتبون هناك لا يصدر مني”.

كما لفت الرئيس الروسي، إلى أنه يعيش حياة طبيعية، وينظم جدول عمله بحيث يكون له الوقت الكافي للموسيقى، والرياضة، والتحدث مع الأصدقاء.

وقال: “أنا أعتبر نفسي شخص عادي، ومع ذلك، فإن العمل الذي أعمل به، لا يمكن أن يسمى بعمل عادي، وبطبيعة الحال، لبعض الأسباب.

ومع ذلك، أنا أعيش حياة عادية طبيعية، فقط هناك مستوى معين من العبء، بالطبع، المعنوي والنفسي والجسماني، ولكن ما زلت أعيش حياة عادية طبيعية “.

هذا وتم إنشاء مركز “سيريوس” للتعليم في آذار/مارس عام 2013 من قبل صندوق ” الموهبة والنجاح” على قاعدة البنية التحتية الأولمبية في مدينة سوتشي، وبمبادرة الرئيس بوتين الشخصية، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء في المركز.

ويهدف مركز “سيريوس” إلى الكشف عن الأطفال الموهوبين الذين أظهروا قدرة بارزة في مجال الفنون، والرياضة، والعلوم الطبيعية، وكذلك النجاحات التي تحققت في العمل الفني، وتطويرهم وتقديم مزيد من الدعم المهني لهم.

وكان بوتين قد زرار “سيريوس” مرات عدة في مناسبات مختلفة.

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