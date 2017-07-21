تنسيقيات المسلحين تعترف بسقوط 17 مسلحا من جبهة النصرة في جرود عرسال من بينهم مسؤول موقع ضهرة الهوة واثنين من مرافقيه في معارك اليوم

21 يوليو, 2017 - 7:10 مساءً
21 يوليو, 2017
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