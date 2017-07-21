المرحلة الأولى من العمليات في جرود عرسال قد انتهت.. فهل حققت اهدافها؟!

افادت معلومات ميدانية” أن المرحلة الأولى من العمليات في جرود عرسال قد انتهت بتحقيق جميع اهدافها، فيما حزب الله يتحكم بكامل مجريات العملية دون أي اعتبار لضغط الوقت، حيث لا سقفاً زمنياً للعمليات التي تدار بحسب الحاجة وظروف المعركة.

وأضافت المعلومات أن “ما تحقق من سيطرة على بعض التلال العالية (٢٥٠٠م) تجعل حزب الله متحكماً بشكل افضل بادارة المعركة.”

وأشارت الى أن “توقيت العملية لا علاقة له باي ظروف سياسية محلية او اقليمية بل ان المعركة شبه معلن عنها منذ ما قبل شهر رمضان وفي الاساس العملية هي استكمال لعملية تحرير القلمون الغربي التي انطلقت منذ بضعة شهور.”

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

