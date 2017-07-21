النفط ينخفض عشية اجتماع لجنة ’’أوبك’’

تراجعت أسعار النفط بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج “أوبك” في يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 18:13 بتوقيت موسكو (15:13 بتوقيت غرينيتش)، انخفض سعر برميل النفط العالمي القياس مزيج “برنت” بواقع 65 سنتا أو 1.32% ليبلغ 48.65 دولار.

كما تراجع سعر برميل النفط الخام الأمريكي الخفيف بنحو 71 سنتا أي 1.51% ليصل إلى 46.21 دولار.

ووفقالـ ” بترو-لوجيستكس” التي ترصد توقعات معروض “أوبك” فإن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.

ويجتمع غدا السبت في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وزراء لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج، للنظر في فعاليته والحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لإعادة التوازن إلى السوق.