لجنة الأسيرسكاف: لرفع الصوت والبندقية نصرة للشعب الفلسطيني

توجهت لجنة أصدقاء الأسير في السجون “الإسرائيلية” يحيى سكاف، في بيان، بالتحية إلى “الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يقف وقفة عزٍ و إباء في مواجهة الهجمة البربرية عليه من قبل جيش العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين، الذين يقومون بالإعتداءات اليومية على المسجد الأقصى المبارك، وعلى الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقدم يوميا شهداء وجرحى”.

ودعت “الشعوب العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم لضرورة التحرك العاجل ورفع الصوت والبندقية معا ضد العدو الصهيوني، وإعلان إنتفاضة شعبية في كافة الدول العربية والإسلامية نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم في نضاله ومقاومته المشروعة للإحتلال البغيض، الذي يسعى للسيطرة على كامل فلسطين ومقدساتها”.

وأكدت أن “التصدي للاحتلال ومخططاته من خلال دعم خيار المقاومة بمواجهة الإحتلال، هو واجب شرعي ووطني، لأن فلسطين ومقدساتها لن تتحرر إلا بالمقاومة”، معتبرة أن “التاريخ سينصف الشرفاء والأحرار الذين يقفون بجانب الشعب الفلسطيني ويساندونه، أما الذين يخذلون القضية الفلسطينية فهم إلى مزبلة التاريخ”.

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