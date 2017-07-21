حزب الله يقصف الجرود بصاروخ ثقيل.. وعدد كبير من القتلى في صفوف “النصرة”!

افاد “الإعلام الحربي” أن الوحدة الصاروخية لحزب الله استهدفت بصاروخ ثقيل، قصير المدى، نقاط التحشد الخلفية وخطوط امداد مسلحي “جبهة النصرة” في مثلث وادي العويني ووادي الخيل بجرد عرسال ما أدى إلى دمار كبير في المكان المستهدف ووقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وكان “الإعلام الحربي” قد اعلن سيطرة حزب الله والجيش السوري على مرتفع الكرة الأول ومرتفع ضليل الحاج ومرتفع حرف الصعبة في جرود فليطة في القلمون الغربي، إضافة إلى سيطرة الحزب على وادي دقيق ووادي زعرور الذي يضم 3 مواقع لجبهة النصرة وهم “رعد 1.2.3” جنوب شرق عرسال، وذلك بالتوازي مع السيطرة على موقع تفتناز في جبل القنزح جنوب جرد عرسال.

كذلك أشار “الإعلام الحربي” إلى أن مرتفع ضهرة الهوة في جرد عرسال الذي سيطر عليه حزب الله في وقت سابق، يضم 3 مواقع لجبهة النصرة وهم الطائف والفتح والراية، ويتميزون بتحصينات قوية.

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