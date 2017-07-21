لقاء تضامني مع المقدسيين رفضا للعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى في طرابلس

أقيم لقاء تضامني في صحن مسجد التوبة في طرابلس، وذلك في إطار الفعاليات التضامنية مع المقدسيين ورفضاً للعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك.

وألقى الأمين العام لحركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان كلمة قال فيها “ستبقى القدس قبلة جهادنا مهما تخاذلت أنظمة النفط العربي، وعلى الرغم من مؤامرات دول “الاعتلال العربي” التي تواطأت وتتواطأ منذ البداية مع الاحتلال”.

وألقى مسؤول حركة الجهاد الاسلامي في الشمال ابو لواء موعد كلمة دعا فيها الشعوب العربية والاسلامية الى التحرك على كل المستويات، وقال “ان الغضب لأجل الاقصى وفلسطين واجب على الجميع، وان التحريض على المقاومة لن يجدي نفعا مهما عمل ذلك كل المرجفين والمتخاذلين”.

بدوره ألقى الشيخ عمار جراد خطيب مسجد الأمين كلمة لفت فيها الى “ان اليهود احتلوا فلسطين واخرجوا شعبها منها، فعشرات الملايين من الفلسطينيين منعوا من العودة الى ارضهم اما اليهود فيأتون الى الكيان “الاسرائيلي” من كل بقاع الارض، ثم لا يزال عدوانهم مستمرا”، مشددا على ان “الدول الغربية وخصوصا بريطانيا تتحمل مسؤولية تسليم فلسطين لليهود، وتتحمل بالتالي مسؤولية استمرار المعاناة من هذا العدوان”.‎

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