مقتل 68 مسلحاً من ’’هيئة تحرير الشام’’ و’’حركة احرار الشام’’ خلال المعارك الدائرة بينهما في ادلب

21 يوليو, 2017 - 9:25 مساءً
21 يوليو, 2017
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