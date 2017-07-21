أردوغان: على ألمانيا أن تستعيد ثباتها

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (21 يوليو تموز) تصريحات لوزيرة الاقتصاد الألمانية حذرت فيها الشركات من الاستثمار في تركيا وقال إن على ألمانيا أن “تستعيد ثباتها”.

يجيء هذا مع تصاعد الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريز قالت أمس الخميس (20 يوليو تموز) إن من الصعب للغاية على الشركات الالمانية القيام باستثمارات فى تركيا فى ظل المناخ السياسى الحالى فى البلاد.

وفي كلمة في اسطنبول قال أردوغان إن تحذير وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى تركيا لا أساس له وخبيث وإن على الحكومة الألمانية أن تفصح عن معلومات بخصوص إرهابيين قال إن ألمانيا تؤويهم.

ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة تصريحات السلطات الألمانية التي قال إنها تهدف لبذر الشك في نفوس المستثمرين مضيفا أن تركيا آمنة مثل ألمانيا.

جاءت تصريحات يلدريم للصحفيين بعد صلاة الجمعة في أعقاب تحذير برلين لمواطنيها من أن السفر والعمل في تركيا ينطويان على مخاطر أمنية.

وقال يلدريم إن تركيا تريد من ألمانيا اتخاذ إجراءات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني وشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز الماضي.