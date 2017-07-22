ما جديد معركة عرسال؟

تمكن الجيش اللبناني مع مجاهدي المقاومة من التقدم في جرود عرسال وسيطروا على قرنة وادي الخيل ومرتفع قرنة القنزح بعد اشتباكات عنيفة مع ارهابيي “النصرة”.

في سياق متصل نفى رئيس بلدية عرسال الأخبار التي تحدثت عن حالات نزوح للنازحين السوريين من المخيمات خارج طوق الجيش وأكد في تصريح لصحيفة الأخبار أن الأمر اقتصر على 7 عائلات سورية انتقلت مساء الخميس إلى داخل البلدة، في حين أن ثلاثين سورياً سمح لهم الجيش بالعبور صباحاً من مخيم وادي حميد، إلا أنهم وإزاء التطمينات بحماية مخيماتهم من قبل الجيش عادوا أدراجهم إلى مخيّمهم، بحسب الحجيري.

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