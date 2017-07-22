متى تحسم معركة عرسال؟

افادت مصادر مطلعة أنّ معركة الحسم لتحرير جرود عرسال واستئصال الارهابيين منها، انطلقت في ساعة متقدمة من فجر امس، حيث بدأ الهجوم في وقت واحد من محورين وفي اتجاهات متعددة، الاول من بلدة فليطا السورية باتجاه مواقع «جبهة النصرة» في جرود البلدة في القلمون الغربي، والثاني إنطلاقاً من جرود السلسلة الشرقية الواقعة الى جنوب غرب عرسال باتجاه تحصينات «النصرة» شمال وشرق جرد عرسال.

في سياق متصل قالت صحيفة النهار إن انطلاقة المعركة بدأت من الداخل السوري أي فليطة، ومن الحدود الشرقية، ما يعني تحييد عرسال البلدة التي يتولاها الجيش البعيد من الانخراط الميداني المباشر في المعركة، والذي اكتفى بتشديد إجراءاته للفصل بين بلدة عرسال والمنطقة الجرديّة، وسدّ المنافذ على المسلّحين القابعين فيها ومنع تسلّلهم إلى الداخل هرباً من نار المعركة. كما قصف مجموعة مسلحين حاولت التسلل الى المنطقة التي يحكم السيطرة عليها.

وبحسب مصادر صحيفة الجمهورية فإنّ النتائج التي حققها حزب الله في اليوم الاول لعملية لتحرير جرود عرسال «تؤشّر الى انّ الحسم النهائي قد يكون في مدى زمني أقصر ممّا هو محدد لهذه العملية، في ظل الانهيار الواضح في صفوف الارهابيين، حيث تمكّن الحزب في اليوم الاول للعملية من السيطرة على مجموعة من المواقع والتلال الحاكمة والمهمة استراتيجاً وعسكرياً، والتي كانت تشكّل نقاط قوة للارهابيين ولا سيما تلة البركان في جرود فليطا.

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