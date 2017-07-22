حركة “فتح” تعلن الثورة حتى النصر

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بياناً دعت من خلاله إلى إعلان إضراب شامل وحداد عام على أرواح شهداء معركة القدس في كل فلسطين، اليوم السبت 22/ 7 / 2017 لإسناد ودعم المرابطين في مدينة القدس الباسلة.

وجاء في البيان أيضاً:

“بكل الفخر والإعتزاز نحييكم وننحني إجلالا لهذه الإنتفاضة الباسلة في وجه العدو الغاشم وفي وجه سلطات الاحتلال، وأنتم تخوضون المعركة الأقدس دفاعا عن قدس الأقداس والمسجد الأقصى المبارك، ونخص بالتحية أهلنا في القدس من المرابطين والمرابطات، وهم يذودون عن حمى المسجد الأقصى المبارك بالمهج والأرواح والدماء في مواجهة المخططات الإسرائيلية العدوانية التي تستهدف الإستيلاء على قبلة المسلمين الأولى وحسم الصراع في مدينة القدس وتهويدها إلى غير رجعة، في ظل حالة من الصمت والعجز الرسمي الفلسطيني والعربي والتواطؤ الدولي مع مخططات سلطات الإحتلال الإسرائيلي.

يا حماة الأقصى والقيامة والقدس عاصمة الأرض وبوابة السماء ،،، هذا هو قدركم الرباني أن تكونوا رأس الحربة والطليعة المقاتلة في معركة الحرية والتحرير، ولكم الفخر بإعادة تصويب البوصلة نحو القدس، بعد أن تركت وحيدة في مواجهة غول الإستيطان والتهويد، وفي هذا المقام ندعو بالرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل أبطال معركة الدفاع عن القدس، ولكن لا خيار إلا خيار الإستمرار في المواجهة والمقاومة حتى إسقاط المخطط الإسرائيلي العنصري، وقد كان هذا الخيار المعبر عن إرادة الشعب كل الشعب هو ما إختاره أبطال القدس الميامين وفي مقدمتهم رجال الدين الإسلامي والمسيحي والفعاليات الوطنية.

وبناءً عليه فإننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح ” ندعو جماهير شعبنا إلى ما يلي:

1 – تصعيد أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة مخطط التهويد والإستيلاء على المسجد الأقصى المبارك ورفض كل الحلول التي يسعى خلفها البعض ما لم يتم إعادة الأمور إلى ماكانت عليه في السابق.

2– إعلان الإضراب الشامل والحداد العام على أرواح شهداء معركة القدس في كل فلسطين، يوم غد السبت 22/ 7 / 2017 لإسناد ودعم شعبنا المرابط في مدينة القدس الباسلة.

3 – ندعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورئاسة لجنة القدس لتحمل مسؤولياتها الحقيقية بجدية أمام الأخطار التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

4- نطالب شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف أمام واجبهم القومي والديني في حماية مقدساتهم وبذل كل الجهود الممكنة لدعم نضال شعبنا العظيم الذي يمثل خط الدفع الأول عن قبلة المسلمين الأولى.

إن معركة القدس قد بدأت فعليا ولن تتوقف إلا بالحسم والنصر الفلسطيني في إستعادة مقدساتنا وتحريرها من نير الإحتلال الإسرائيلي.

ومعاً وسوياً على درب الانتصار وتحقيق أماني شعبنا في الحرية والإستقلال وإنها لثورة حتى النصر”.