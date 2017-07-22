تعرف على الجرائم التي ارتكبها الأسد عام 2012 والآتي أعظم!

وجاء في المقالة ان الجرائم التي ارتكبها الرئيس السوري بشار الاسد خلال 12 عاما هي فيها:

1_ بناء وترميم 10 الاف مسجد و500 كنيسة

2_بناء وترميم 8000 مدرسة و2000 معهد و40 جامعة

3_تخريج 60 ألف من معاهد الأسد لتحفيظ القرآن كلهم حفظة من الدرجة الأولى

4_ترخيص 60 بنك دولي

5 _ ترخيص شركات اتصالات (مساهمة)

6_ ترخيص 20 جريدة مستقلة وخمسة محطات فضائية

7_ الدراما السورية تحصل على أكثر من عشرين ألف جائزة عربية ودولية

8_ زيادة دخل الفرد حتى 300%

9_ الجيش السوري الأقوى في الشرق الأوسط

10_الاقتصاد السوري لاتهزه ريح انهيارات الاقتصاد العالمي

11_ مد خطوط الهاتف والكهرباء والصرف الصحي لمليون منزل في كافة أرجاء الوطن

12_ إعمار 600 ألف شقة للسكن الشبابي

13_ بناء وترميم 6000 مستشفى ومستوصف

14_ بناء 5 مدن صناعية عالمية

15_ تسديد كافة ديون الدولة ورفع طاقات الإنتاج الزراعية والصناعية 600%

16_تنشيط القطاع السياحي حتى احتلت سورية المرتبة 3 عربيا 83 عالميا

17_مكافحة الأمية حيث وصلت نسبة الأمية في سوريا 1% فقط أقل دولة في أسيا وأفريقيا

18_ سوريا أقوى دول المنطقة أقتصاديا وسياسيا وعسكريا والرئيس الأسد أشهر صناع القرار وأهم شخصية عربية

19_انخفاض نسبة البطالة من 28% إلى 12 % رغم تزايد عدد السكان

20_ إنشاء مئات آلاف من المنشآت الاستثمارية (مطاعم عالمية _أسواق ومولات _مصانع _فنادق _ مدن سياحية _ مدن صناعية_مدن ترفيه)

21_تطوير المرافأ ووسائل المواصلات بأدنى الأسعار

22_بناء آلاف الجمعيات الخيرية وأطلاق ألاف الحملات لرعاية (الأيتام _والفقراء_ وذوي الإعاقة)

أما الجرائم الدولية:

الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقات

2_ معارضة حرب العراق

3_ معارضة حرب غزة

4_ معارضة حرب تموز

5_ أحتضان الملايين من العرب الاجئين العراقيين والفلسطينين واللبنانيين والسودانيين وأخيرا الليبيين والمصريين والتونسيين

6_دعم جميع الحركات المنضلة في فلسطين والعراق واللبنان

7_ بناء علاقات طبية (بحسن النية) مع الجيران في تركيا والأردن

8_ مد خطوط دعم (ماء _كهرباء) للجيران العرب

إطلاق مشروع حفظ اللغة العربية لحفظ لغة القرآن

إطلاق حملة القدس عاصمة المسلمين والعاصمة الثقافية

إطلاق حملة إعادة إعمار لبنان وغزة والعراق

هذه هي جرائم بشار الأسد والباقي اعظم..