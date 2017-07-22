كيف علق الإعلام الأمريكي على قرار ترامب وقف تسليح المعارضة السورية؟

كشف صحفي في مقابلة خص بها RT عن حقيقة مانشرته صحيفة “واشنطن بوست” حول توجه الرئيس دونالد ترامب لإغلاق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية لتسليح المعارضة السورية.

واعتبر الصحفي في مجال التحقيقات، ريك ستيرلينغ، بأن ما سيعكسه قرار ترامب بوقف دعم الجماعات السورية المسلحة المعتدلة في سوريا والذي انتهجه سلفه باراك أوباما، هو أمر إيجابي في نهاية الأمر، موضحا بأن برنامج الولايات المتحدة بتدريب وتسليح المعارضة المسلحة المعتدلة هو في نهاية المطاف غير قانوني بموجب القانون الدولي، لأنه هدر للمال، فقد تم إنفاق ما بين عامي 2014 و 2015، حوالي 500 مليون دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب الأمريكية لتدريب 54 من المعارضة المسلحة المعتدلة لينضم معظمهم لاحقا إلى جبهة النصرة والقاعدة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نقلت مؤخرا استنادا لمصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر إغلاق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية لتسليح المعارضة السورية، ما قد يدل على تغير جذري في سياسته بسوريا.

وأوضح الصحفي ردا على سؤال حول عدم تأكيد البيت الأبيض هذا التقرير لغاية الآن، بأن هنالك تخبطا يجري في كواليس السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يرى البعض ،بحسب رأي الكاتب، أن ترامب ينزلق إلى ” فخ روسي”، ناهيك أن إغلاق البرنامج السري يعكس اهتمام ترامب بإيجاد سبل للعمل المشترك مع روسيا، التي تعتبر هذا “البرنامج المناهض للأسد ضربا لمصالحها”.

فبرأي الصحفي أن الكثير من الساسة الأمريكيين يريدون إطالة أمد الصراع في سوريا.