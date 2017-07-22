بالفيديو: صاروخ جديد يطلقه حزب الله ضد الإرهابيين

أظهر مقطع فيديو خاص تابع للإعلام الحربي قيام عناصر تابعة لجهاز المدفعية بإطلاق صاروخ الأول من نوعه لدى الحزب على التنظيمات الإرهابية.

وبين المشهد قيام عناصر تابعة للحزب بإطلاق صاروخ كبير وثقيل الحجم على مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية تبعد كيلومترات قليلة عنهم في جرود عرسال اللبنانية، واستهدف الصاروخ موقعا عسكريا أدى الى تدميره كليا.

وفي بيان خاص من الإعلام الحربي التابع الحزب أكد فيه أن المقاومة اللبنانية استهدفت نقاط الخلفية للإرهابيين في مثلث وادي العويني ووادي الخيل في جرد عرسال، ما أدى إلى حدوث دمار كبير في المكان المستهدف ووقوع عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف الإرهابيين.