إيران مستعدة للحوار مع السعودية

أعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، أنه ورغم “تسعير الأزمة” مع السعودية، فإن ايران مستعدة لإجراء حوار معها.

وأضاف خرازي في مقابلة أجرتها معه قناة “فرانس -24” أمس، “إننا نعي الأخطاء التي ارتكبتها الرياض في اليمن والبحرين والعراق وسوريا ورغم ذلك لا نزال ندعم الحوار”.

ولفت خرازي إلى أن إيران لطالما عانت من الإرهاب، مؤكدا أنها “ولما تنعم به من الأمن والاستقرار فهي عاقدة العزم على محاربة هذه الظاهرة”، موضحا أن أحد الأسباب التي أدت إلى مساعدة إيران لسوريا والعراق هو القلق الذي تشعر به من الناحية الأمنية، “الإرهابيون قريبون من حدودنا جدا”.

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