السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة “محمد نجيب” العسكرية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي إطار الاحتفال بتدشين القاعدة، شهد السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مجتمعين للمرة الأولى، بحضور كبار قادة القوات المسلحة ورجال الدولة في مصر وممثلي الدول العربية.

يذكر أن قاعدة محمد نجيب، التي حلت خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، تضم 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، تشمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي، ومجمعا لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم الرماية، وقاعة مؤتمرات كبرى، ووحدتين سكنيتين للضباط وضباط الصف.

تم إنشاء القاعدة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية الواقعة غرب الإسكندرية وعلى الحدود الغربية، بما في ذلك محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، وحقول البترول في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

