شاعر كويتي مهاجما “العربية” السعودية: للأقصى شرفٌ لا ينالُه “السفلة”

وقال “الكندري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”للمسجد الأقصى شرف لا يناله السفلة ولذلك لن تجد العربية ومثيلاتها ولا الكتاب المأجورين في نقل أحداث #جمعة_الأقصى #اغضب_للأقصى”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “قال تعالى “سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى” من يفصل عن المسجد الأقصى عن المسجد الحرام خائن لا ريب #جمعة_الأقصى”.

واختتم تدويناته بأبيات شعرية يهجي بها قناة “العربية” قائلا: “آهٍ من القلبِ الخؤون عربٌ ولكن من يهودٍ يرضعون . وإذا بحثت وجدتهم يتآمرون حتى اللحى هم يشترون أبواقهم،إعلامهم عفنٌ هنا ومنافقون #جمعة_الأقصى”.

وكان مراسل قناة “العربية” في القدس زياد حلبي، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما زعم أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حاولت اقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى.

وقال مراسل القناة خلال استضافته ضمن نشرتها الاخبارية للتعليق على الأحداث التي تشهدها المدينة المقدسة, إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت إقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى, الامر الذي دفع القناة إلى استغلال تلك المعلومة حتى أبرزتها على شاشتها, في محاولة منها لإدانة الفلسطينيين المنتفضين في وجه المحتل الاسرائيلي بالقدس المحتلة.

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

واندلعت المواجهات في القدس والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.