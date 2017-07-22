ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لسوريا وليبيا وقطر ؟

أطلت ليلى عبد اللطيف الملقبة بسيدة التوقعات في الأمس ضمن البرنامج الحواري ” العين بالعين ” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة عبر شاشة الجديد.

حيث تضمن الحديث في البداية عن ايقاف برنامجها ” التاريخ يشهد ” على قناة LBC اللبنانية والخلافات التي حصلت بعد ذلك وكيف تلقت الخبر، أما سبب ظهورها عبر شاشة الجديد في الأمس فبرر ذلك خليفة أن السبب هو صحة توقعاتها التي حصلت بالفترة الأخيرة والتي شملت حكاية أصالة مع المخدرات، بالإضافة لظهور سيف الاسلام القذافي خارج القضبان، و الخلاف القطري – الخليجي، ولقاء جعجع – عون وتحالفهما قبل ان يستلم الرئاسة اللبنانية العماد ميشال عون.

ولم تمر الحلقة دون حزمة من التوقعات اللبنانية والعربية، فعلى الصعيد السوري توقعت اللطيف ” أكثر الجبهات في سوريا ستشهد هدوء مفاجئ بسبب تطور مهم مما سيسمح بعودة بعض النازحين وبشكل ملحوظ إلى سوريا، وكل الأنظار ستكون على المفاجئة العسكرية السياسية التي ستشهدها مدينة الرقة السورية”، وعلى الصعيد القطري قالت اللطيف ” المزيد من التوتر والتصعيد في الازمة القطرية – السعودية و تنظيم كأس العالم في قطر سيكون على المحك”، أما على الصعيد الليبي فقالت : ” خطاب ناري لسيف الاسلام القذافي للشعب الليبي والشوارع الليبية تمتلأ بالمؤيدين ومشهد جديد للأزمة الليبية وحكم سيف الاسلام قادم لا محالة “، على الصعيد المصري قالت: ” حدث كبير في الساحة المصرية يتبعه تنسيق وتعاون اكبر مع السعودية مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه المصري وإلى المزيد من الامن والاستقرار وخاصة على الصعيد السياحي”، وعلى الصعيد اللبناني ختمت اللطيف ” بالأمن والأمان في لبنان وازدهار السياحة والمهرجانات، وخصت الروسيين بقدومهم للسياحة”.

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