ضابط سوري منشق: إيران عدونا وليس إسرائيل !!

قال سالم حذيفة الضابط السوري المنشق عن الجيش السوريّ إنّ إسرائيل ليست عدوًا للسوريين بل على العكس يمكن لإسرائيل أن تساعدهم خلال الحرب الدائرة الآن في سوريّة، مُشدّدًا على أنّ العدّو الرئيسيّ لسوريّة هي الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.

ونقل الموقع الالكترونيّ لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة (YNET) عن حذيفة الذي أوكلت إليه مهمة تدريب عناصر من المعارضة السورية المسلحة بدعم من الولايات المتحدة قوله إنّ لديه معلومات استخباراتية تؤكّد أنّ الرئيس السوري د. بشّار الأسد هو من يقف وراء تنظيم “داعش” وكذلك جبهة النصرة.

وأضاف قائلاً للموقع العبريّ إنّه على إسرائيل أنْ تقلق لأنّه من الممكن أنْ يُصدر الأسد تعليمات لتنظيم “داعش” بتوجيه هجمات إرهابية ضد إسرائيل، وجر إسرائيل إلى حرب مع تنظيم “داعش”. وتابع حذيفة قائلاً إنّه في كلّ مرّةٍ يُهاجم فيه مسلحو المعارضة السورية تنظيم “داعش” تقوم قوات النظام السوري بتوجيه ضربات ضدّهم، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّ الحرب ليست ضدّ الرئيس السوريّ الأسد وحده، وإنمّا ضدّ تنظيم “داعش” وجبهة النصرة التي تقاتل في سوريّة.

ولفت الموقع الإسرائيليّ في سياق تقريره إلى أنّ حذيفة كان قائدًا في سلاح المدرعات بالجيش العربيّ السوريّ ثم انتقل للعمل بالمخابرات السورية الحربية، وانشق عن النظام السوريّ عقب اندلاع الأزمة السوريّة في آذار (مارس) من العام 2011.

في السياق عينه، كشف الجيش الإسرائيليّ عن مشروع الدعم الذي يُقدّمه للمسلحين السوريين على الحدود في الجولان المحتل، موضحًا أنّ المشروع يُسّمّى “جيرة جيدة”.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّه بعد أشهر طويلة من المساعدة الإنسانية للمواطنين السوريين، كشف الجيش الإسرائيليّ بالأمس عن مشروع “جيرة جيدة”، وفي إطاره تقوم تل أبيب بتقديم تجهيزات كثيرة للسوريين وتعالج الجرحى، لافتةً إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المؤسسة العسكرية عن حجم دعمها للسوريين، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء هذه الأنشطة، كما نقلت عن مسؤول رفيع في المنظومة الأمنيّة بالدولة العبريّة.

وأضافت الصحيفة أنّ مسعى الدعم الذي يقدمه الجيش الإسرائيليّ للسوريين الذين يسكنون بالقرب من الحدود، بدأ بحجم محدود في العام 2014، لكن في العام الأخير ازداد زخمه مع إقامة مشروع “جيرة جيدة”، الذي يترأسه ضابط برتبة مقدم.

وبحسب جيش الاحتلال، فإنّ هذه الخطوة تهدف إلى خلق علاقات أفضل مع المسلحين السوريين، وإبعاد الجهات المعادية لإسرائيل عن الحدود.

بدوره، أوضح قائد الفرقة 210 في قيادة المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيليّ الضابط ينيف عاشور، وهو المسؤول عن مشروع “جيرة جيدة”، أنّ قوات المعارضة المختلفة تلقّت ضربات قاسية في سياق المعركة الجوية التي يديرها سلاح الجو الروسيّ، الذي يعمل في سوريّة وبوتيرةٍ عاليةٍ في الفترة الأخيرة. ونتيجة لذلك، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإنّ المحور “الشيعي” يتعاظم فيما يهزم المسلحين، على حدّ قوله.

ووفق كلام عاشور، فإنّ المصلحة الإسرائيلية هي أنْ يضعُف المحور الشيعي و”داعش”، بينما يقوى سكان هضبة الجولان السوريّة، على حد زعمه.

كذلك أشار عاشور إلى أن دولة الاحتلال توجهت في البداية إلى ما أسماها بمنظمات المساعدة الدولية لإرسال المؤن والغذاء إلى المسلحين في هضبة الجولان السورية، لكن بعد أنْ فشلت هذه المبادرة، قررت إسرائيل إدارة الأمور بشكلٍ مباشرٍ مع السوريين، وتأمين المياه والكهرباء والغذاء والأدوية والعتاد الطبي للمسلحين السوريين، وفي إطار مشروع “جيرة جيدة”، تقرر إقامة بنية تحتية استخباراتية، وبموجبها تنقل تقارير ثابتة من الجانب السوريّ، من أجل فهم الاحتياجات الطبية والطرق التي يمكن أنْ تدعم عبرها إسرائيل المسلحين السوريين.

وبحسب موقع (WALLA) الإخباريّ-العبريّ، فإنّ من جملة هذه الأمور، تمّ إدخال أطباء سوريين إلى مستشفيات في الدولة العبريّة، للتنسيق بين الطرفين، وللتعرف إلى العتاد الطبي الموجود في إسرائيل.

وأضاف الموقع أنّ إسرائيل قدّمت علاجًا لأكثر من 4000 مسلح سوري. إضافة إلى ذلك، نقلت الدولة العبريّة حوالي 55 طنًا من الألبسة الشتوية، وحوالي 12 طنًا من أحذية وأقيمت عيادتان طبيتان، بدلاً عن عيادة طبية سورية تعرضت للقصف، إضافة إلى 250 طنًا من الغذاء و465 ألف لتر من الوقود، للمسلحين السوريين في هضبة الجولان العربيّ السوري المحتلّة، على حدّ تعبير المصادر الإسرائيليّة الرسميّة.

وكان معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، نشر دعوة واضحة لتغيير السياسة الحالية إزاء سوريّة، والانتقال إلى التدخل المباشر، وتحديدًا ما يتعلق بالجنوب السوري من خلال فرض منطقة خاصة بإسرائيل، ما يمكنها من لعب دور أفعل في تحديد المستقبل السوري، ومواجهة التهديدات المتمثلة في إمكانية بقاء النظام في دمشق. ولفت رئيس المعهد، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يدلين، إلى أّنّه بالإمكان تنفيذ خطة التدخل المباشر، حتى مع الحضور العسكري الروسي، في حال استطاعت تل أبيب تلبية المصالح الروسية في سوريّة.

في السياق نفسه، كشفت صحيفة “ماكور ريشون” العبرية، عن خطةٍ جديدةٍ يجرى التداول فيها في تل أبيب، وحظيت بموافقة مبدئية من المسؤولين الإسرائيليين، حول إمكان استخدام اللاجئين السوريين، لإقامة حزام أمني في جنوب سوريّة، بصورة معدلة في الشكل، عن صورة الحزام الأمني السابق في جنوب لبنان.

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