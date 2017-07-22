5 غارات جوية سورية تستهدف تجمعات ونقاط انتشار ارهابيي جبهة النصرة في جرد فليطة في القلمون الغربي عند الحدود مع جرد عرسال

22 يوليو, 2017 - 3:49 مساءً
22 يوليو, 2017
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