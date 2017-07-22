بالفيديو – العلم اللبناني وراية “حزب الله” يرفرفان فوق أحد ابرز معاقل “جبهة النصرة”

سيطر مقاتلو “حزب الله” على مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال.

ونشر حساب “الاعلام الحربي” على تويتر فيديو يظهر جانبا من الاشتباكات التي سبقت رفع العلم اللبناني وراية الحزب.

ويقع مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال، بحسب “الإعلام الحربي”، ويرتفع 2015 متراً عن عن سطح البحر، ويعد أعلى مرتفع ضمن منطقة العمليات الغربية لجرود عرسال، ويبلغ عرضه 3500 م.

ويضم مواقع عدة كانت “جبهة النصرة” تسيطر عليها قبل أن يستعيدها حزب الله، وهي: الطائف، فتح والراية.

ويعد مرتفع ضهر الهوة من ابرز معاقل “جبهة النصرة” والخط الدفاع الاساسي في جرد عرسال.

ويؤمن المرتفع السيطرة ورؤية الرماية، والاشراف الناري على 6 معابر رئيسية هي: معبر وادي الخيل، معبر وادي العويني، معبر وادي ابو زنوبه، معبر وادي المعيصدة، معبر جوار الشيخ ومعبر وادي الريحان.

وسمحت السيطرة على المرتفع، الاشراف نارياً على مرتفع حقاب وادي الخيل وشيار الحطب من الجهة الشمالية، وضليل وادي الخيل من الجهة الشرقية.

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