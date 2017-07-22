بالفيديو…من الميدان المواجهات الحية في جرود فليطة

22 يوليو, 2017 - 4:18 مساءً المصدر: الحدث نيوز_خاص
بالفيديو…من الميدان المواجهات الحية في جرود فليطة

#فيديو_من_الميدان

هكذا سيطرت قوات الجيش السوري والمقاومة على تلال ومرتفعات عدة في جرد فليطة

 

المصدر: الحدث نيوز_خاص
22 يوليو, 2017
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