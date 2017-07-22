توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف حول سوريا وليبيا وقطر

أطلت ليلى عبد اللطيف الملقبة بسيدة التوقعات ضمن البرنامج الحواري ” العين بالعين ” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية.

وأطلقت عبد اللطيف سلسلة جديدة من التوقعات حول الوضع في لبنان والعالم العربي.

على الصعيد السوري توقعت ” أكثر الجبهات في سوريا ستشهد هدوء مفاجئ بسبب تطور مهم مما سيسمح بعودة بعض النازحين وبشكل ملحوظ إلى سوريا، وكل الأنظار ستكون على المفاجئة العسكرية السياسية التي ستشهدها مدينة الرقة السورية”.

وعلى الصعيد القطري قالت ” المزيد من التوتر والتصعيد في الازمة الخليجية وتنظيم كأس العالم في قطر سيكون على المحك”.

أما على الصعيد الليبي فقالت : ” خطاب ناري لسيف الاسلام القذافي للشعب الليبي ومشهد جديد للأزمة الليبية وحكم سيف الاسلام قادم لا محالة “.

وعلى الصعيد المصري قالت: ” حدث كبير في الساحة المصرية يتبعه تنسيق وتعاون اكبر مع السعودية”.

وعلى الصعيد اللبناني ختمت عبد اللطيف ” بالأمن والأمان في لبنان وازدهار السياحة ”.

وحصلت بعض توقعات عبد اللطيف بالفترة الأخيرة والتي شملت حكاية أصالة مع المخدرات، بالإضافة لظهور سيف الاسلام القذافي خارج القضبان، و الخلاف القطري – الخليجي، ولقاء جعجع – عون وتحالفهما قبل ان يستلم الرئاسة اللبنانية العماد ميشال عون.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

