الادعاء الألماني يحدد هوية فتاة الموصل

أكد الادعاء الألماني في ولاية سكسونيا، أنه تم تحديد هوية الفتاة الألمانية التي كانت تقاتل في صفوف تنظيم “داعش” في الموصل العراقية، وأن السفارة الألمانية في بغداد تقوم برعايتها.