الادعاء الألماني يحدد هوية فتاة الموصل

أكد الادعاء الألماني في ولاية سكسونيا، أنه تم تحديد هوية الفتاة الألمانية التي كانت تقاتل في صفوف تنظيم “داعش” في الموصل العراقية، وأن السفارة الألمانية في بغداد تقوم برعايتها.
وكانت صحف غربية من بينها “التايمز” والغارديان” و”التيلغراف” كتبت في وقت سابق، أن اسم الفتاة هو، ليندا وينزل، وأنها ألمانية الجنسية، ووصلت العراق بعد أن وقعت في حب شاب على الإنترنت أغراها بالانضمام إلى التنظيم.
وأوضح الادعاء الألماني أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وتنحدر من سكسونيا، وأنها كانت تلميذة وقت اختفائها في صيف 2016، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتناقها الإسلام.
ووفقا لوسائل الإعلام، كانت وينزل قد فرت من منزل والديها قرب مدينة دريسدن. واقتفت الأجهزة الأمنية آثار الفتاة بعد مغادرتها دريسدن في اتجاه مدينة فرانكفورت في يوليو 2016، لتسافر إلى مدينة إسطنبول، وتختفي لاحقا بعد عبور الحدود باتجاه سوريا، ومنها وصلت إلى العراق.