منتخب لبنان للطاولة الى ربع نهائي الالعاب الفرنكوفونية

تأهل منتخب لبنان لكرة الطاولة الى ربع نهائي زوجي المختلط لدورة الالعاب الفرنكوفونية المقامة في ابيدجان عاصمة ساحل العاج بعد فوز محمد حمية وملك خوري على لاعبي منتخب موريشيوس (3 – 1)، بواقع 8 – 11، 11 – 4، 11 – 5 و11 – 8، بحضور عضو اتحاد كرة الطاولة المدرب وسام شيري، وامين عام الاتحاد جورج كوبلي، واعضاء البعثة الى عدد من افراد الجالية اللبنانية في ابيدجان.

ويلتقي منتخب لبنان غداً الاحد مع منتخب فييتنام في الدور ربع النهائي، علماً ان حمية وخوري سينافسان على اربع ميداليات، بالاضافة الى زوجي المختلط، هناك فردي الرجال وفردي السيدات والفرق.

اشارة الى انه في بقية منافسات البعثة اللبنانية لليوم، سيلعب منتخب لبنان لكرة السلة (18 – 25 عاماً) مباراته الاولى امام منتخب ساحل العاج.

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