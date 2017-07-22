شون سبايسر: لست نادما على مغادرة إدارة ترامب

أكد المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر إنه “ليس نادما على قرار استقالته من منصبه ومغادرة إدارة الرئيس الاميركيدونالد ترامب”، واصفاً قراره بـ “الموقف الصحيح بعد تعيين ترامب لأنطوني سكاراموتشي مديرا لفريق الاتصالات بالبيت الأبيض”.

ولفت إلى أنه “لدي بوصلة جيدة في اتخاذ القرارات، والموقف الذي اتخذته لم تحركه مصلحتي فقط، لكن من شأنه أيضا ضمان مصلحة الرئيس وإدارته، والبلاد ككل”، نافياً “وجود أي خلاف جذري مع الرئيس الأميركي”.

وأشار إلى أنه “سيبقى في منصبه لعدة أسابيع مقبلة لضمان انتقال مهامه بطريقة سلسلة إلى كل من سكاراموتشي، ومساعدته السابقة سارة هاكابي ساندرز، التي عينها ترامب أمس الجمعة، متحدثة رسمية باسم البيت الأبيض خلفا لسبايسر”، لافتاً إلى أن “ترامب كان متسامحا للغاية عندما أبلغته قراري، وحرص على التأكد أنه سيكون في مصلحتي، لأنه دائما يفكر في الآخرين”.

وأمس، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن سبايسر قدم استقالته لترامب عقب خلاف بينهما، بسبب تعيين الأخير لرجل الأعمال سكاراموتشي مديرا لاتصالات البيت الأبيض.

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