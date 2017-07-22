دمشق تشغل حقل الشاعر النفطي

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أن الورش الفنية في حقل الشاعر انتهت من صيانة أول بئر نفطي ودخل في الإنتاج بطاقة نحو 900 برميل نفط يوميا.

وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” المحلية أن العمل في حقل الشاعر يتم على ثلاث مراحل، أولها تأهيل آبار الغاز، وتجهيز المحطة بشكل إسعافي بالإضافة لتجهيز خط الغاز بين حقل الشاعر، ومعمل إيبلا، بعد أن لحقت الأضرار بـ10 كيلومترات منه.

والمرحلة الثانية هي استمرار العمل على إخماد الحرائق في 4 آبار نفط مشتعلة.

والمرحلة الثالثة تتعلق بنقل النفط بالصهاريج، إذ ينقل نحو 900 برميل نفط يوميا من حقل الشاعر.

وسيطرت التنظيمات الإرهابية في سوريا على معظم آبارها النفطية ما انعكس سلبا على قدرة البلاد تأمين إمدادات الكهرباء، والوقود ومشتقاته.