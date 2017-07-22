“أوبك”: اجتماع بطرسبورغ مثمر للغاية

أعرب أمين عام “أوبك”، محمد باركيندو، عن رضاه بشأن نتائج اجتماع اللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، المنعقد في سانت بطرسبورغ الروسية.
وأكد باركيندو، أن الاجتماع “كان الأكثر فعالية حتى الآن”.
ووصف مستوى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بـ “الممتاز”.
ولرصد الامتثال لتطبيق الاتفاق وتقديم توصيات بشأن تعديل شروطه، تم إنشاء لجنة متابعة ومراقبة وزارية تجتمع مرة كل شهرين.
وتضم اللجنة المجتمعة حاليا في بطرسبورغ، ممثلين من المملكة العربية السعودية، وفنزويلا، والكويت، والجزائر، وسلطنة عمان، وروسيا.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مع منتجين مستقلين، على رأسهم روسيا، في أواخر 2016 بفيينا، على خفض إنتاجها النفطي بما مجموعه 1.8 مليون برميل يوميا عند مستوى أكتوبر، منها 300 ألف برميل يوميا حصة روسيا، بهدف رفع أسعار النفط.
وفي عام 2017 تم تمديد صلاحية الاتفاق لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية مارس 2018.