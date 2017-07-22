“أوبك”: اجتماع بطرسبورغ مثمر للغاية

أعرب أمين عام “أوبك”، محمد باركيندو، عن رضاه بشأن نتائج اجتماع اللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، المنعقد في سانت بطرسبورغ الروسية.