الدوحة : سنتخذ إجراءات قانونية ضد دول الحصار

أعلن سفير قطر في موسكو فهد بن محمد العطية أن بلاده يمكنها تحمل الحصار المفروض ضدها وستستمر في ذلك ولكنها قد تتخذ إجراءات قانونية تلزم الدول الأربع بالقانون والاتفاقات الدولية.